»Evropa je že v vojni z Rusijo, a se tega marsikdo ne zaveda«

Po poročanju Nieuwsuura so bile motnje na nizozemski televizijski postaji, namenjeni malčkom, BabyTV, posledica širšega ruskega napada na evropske satelite. Od začetka letošnjega leta je bilo napadenih vsaj šest evropskih satelitov, zadnji incident pa je bil v začetku tega meseca.

»Gre za resen problem, ki razkriva našo ranljivost,« je poudaril Patrick Bolder, strokovnjak za vojaške operacije v vesolju, povezan s Centrom za strateške študije v Haagu. Dodal je, da Evropa premalo pozornosti posveča svoji odvisnosti od satelitskih komunikacij.

Ruska propaganda je čedalje bolj prisotna tudi zunaj Rusije. FOTO: Alexander Nemenov/AFP

Prva zaznana motnja na Nizozemskem se je zgodila 16. marca, ko je ponudnik KPN eno uro predvajal moteno sliko namesto otroških programov. Kasneje se je izkazalo, da je bil isti dan prekinjen tudi prenos ukrajinske televizijske postaje FreedomTV, kjer so se prav tako pojavili ruski propagandni videoposnetki.

Po mnenju strokovnjakov so tovrstne motnje posledica signalne ugrabitve (angl. »signal hijacking«), kjer močan ruski signal prekrije originalnega, s čimer je bil prizadet tudi signal nizozemskih ponudnikov.

Podobni incidenti so se zgodili 28. marca in 17. aprila, ko so uporabniki VodafoneZiggo in Odido na kanalu BabyTV spremljali propagando ruskega vojaškega stroja.

Primarni cilj je ukrajinska televizija

Po ugotovitvah nizozemskih, francoskih, švedskih in ukrajinskih oblasti so bile ruske motnje namenjene predvsem ukrajinski televiziji, pri čemer so motnje na televizijskem programu, namenjenem za otroke, zgolj stranska škoda.

Raketa evropske vesoljske agencije, imenovana Vega, ki je v vesolje izstrelila satelit Sentinel-2C. FOTO: Ronan Lietar/AFP

Medtem ko so prizadeti starši poročali o nenadnih prekinitvah programa, so nizozemske oblasti izrazile zaskrbljenost in pripravile zaupno poročilo, ki poziva televizijske ponudnike k zmanjšanju odvisnosti od satelitskih storitev.

Eskalacija hibridne vojne

Rusija je v zadnjih mesecih napadla še najmanj štiri satelite francoskega podjetja Eutelsat in enega, ki ga upravlja luksemburško podjetje SES. Ti sateliti poleg televizijskih signalov prenašajo tudi komunikacije vlad in morebitne vojaške podatke. Strokovnjaki opozarjajo, da gre za stopnjevanje hibridne vojne med Rusijo in Zahodom.

Bolder je poudaril: »Dejansko smo že v vojni z Rusijo, čeprav se tega marsikdo ne zaveda. Dokler jih ne bomo ustavili, bo Rusija nadaljevala.«

Pomanjkanje mednarodnih sankcij

Evropske države, vključno z Nizozemsko in Ukrajino, so vložile pritožbo na Mednarodno telekomunikacijsko zvezo. Kljub jasno zapisanemu pravilu, da je motenje satelitskih signalov prepovedano, resnih posledic oziroma vzvodov omenjena zveza nima. Rusija odgovornost za napade zavrača. Organizacija združenih narodov nima pristojnosti za uvedbo sankcij, kar pomeni, da lahko države Rusijo zgolj javno obsodijo.

Rusija se požvižga na mnenje »neprijateljskih držav«. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Rusija ni predložila dokazov, ki bi podprli njeno trditev, da iz ruskega ozemlja ni bilo motenj. Na vprašanja novinarjev o incidentih rusko zunanje ministrstvo ni podalo nikakršnega odgovora.