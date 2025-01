Evropa v obdobju Trumpa

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je vedno mogoče, da bo črni labod spremenil današnjo politično dinamiko, si prijatelji in zavezniki ZDA ne bi smeli delati utvar glede tega, kaj jih čaka v prihodnjih štirih letih. Intervjuvanec Adam Michnik je vodja Solidarnosti iz leta 1989 in udeleženec pogovorov za okroglo mizo, ki so končali komunistično vladavino na Poljskem. Je tudi glavni urednik časopisa Gazeta Wyborcza.

Kako ste se odzvali na drugo izvolitev Donalda Trumpa za predsednika ZDA?

Bil sem jezen na ves svet – resnično jezen. Bral sem avtobiografijo ameriškega dramatika dvajsetega stoletja Arthurja Millerja (Timebends: A Life), ki se odvija v takšnih ZDA, na katere sem zelo navezan. Ampak ZDA, kakršne sem videl po volitvah, so me razjezile. Poglejmo Trumpova grozljiva imenovanja na visoke položaje. Čakajo nas težka štiri leta, nato pa bodo vajeti prevzeli ljudje, kot je novoizvoljeni podpredsednik J. D. Vance. Povsod po svetu se pojavljajo črni oblaki.