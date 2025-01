(KOMENTAR) Manhattan je padel. Na vrsti je Berlin

V nadaljevanju preberite:

Petnajst let bo minilo od tistega oktobrskega večera, ko je pesnik in pevec Leonard Cohen kot prvi napolnil povsem novo dvorano Stožice. First we take Manhattan, then we take Berlin. Najprej gremo na Manhattan, potem gremo v Berlin. Tako nekako.

Enigmatična pesem z recitiranim refrenom je bila na vrsti, ko je občinstvo kanadskega glasbenika prvič priklicalo nazaj na oder. Kaj naj bi ti verzi pomenili? First we take Manhattan, then we take Berlin. Je sporočilo lirično, epsko, geopolitično? Gre za poetično slutnjo? Prerokbo? Pesem je nastala leta 1987, ko je bil Berlin sestavljen iz vzhodne in zahodne polovice. Vmes je bil zid.

Leto je novo in naj bodo ugibanja dovoljena. Živimo v obdobju, ko izvoljeni ameriški predsednik Donald Trump in njegov poslovno-politični sodelavec Elon Musk slavita, ker sta zavzela Manhattan, finančno-politično središče zahodnega vesolja.