Evropska agencija za zdravila danes o odobritvi prvega cepiva

6.30 Ema odloča o odobritvi prvega cepiva proti covidu-19 v EU



Evropska agencija za zdravila (Ema) bo danes odločala o odobritvi prvega cepiva proti covidu-19 v Evropski uniji. Cepivo, ki sta ga izdelala ameriški Pfizer in nemški BioNTech, bo po pričakovanjih tudi odobrila. Če se bo to zgodilo, se bo cepljenje v EU začelo že prihodnjo nedeljo.



V agenciji poudarjajo, da ne bodo popuščali pri varnostnih standardih. »Odobritev za trg zagotavlja, da bo cepivo proti covidu-19 ustrezalo tistim visokim standardom EU, ki veljajo za vsa cepiva ali zdravila,« so zapisali. Če bo agencija odobrila cepivo, mora to dobiti še zeleno luč Evropske komisije za promet na trgu, kar velja le za formalnost.



Če bo šlo vse po načrtih, bodo države cepivo prejele v soboto, je dobavitelj zagotovil Evropski komisiji. Že dan kasneje se bo v nekaterih državah EU začelo tudi cepljenje proti covidu-19, med drugim v Nemčiji, Avstriji in Španiji. Nekatere pa bodo kampanjo cepljenja začele 28. ali 29. decembra. Slovenija namerava cepljenje pričeti takoj, ko bodo izvedeni postopki priprave cepiva in distribucije na mesta cepljenja.



6.30 Pred jutrišnjim začetkom množičnega testiranja znane morebitne nove lokacije



V Ljubljani bi morali danes začeti poskusno množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom, vendar je ministrstvo za zdravje začetek zamaknilo na torek. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu, potekajo določena strokovna usklajevanja, med drugim tudi o dodatnih lokacijah poskusnega testiranja. Podrobnosti bodo sporočili danes.



Po napovedi bi morali poskusno množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom danes začeti v Ljubljani na Kongresnem trgu. Ta dan bi potekalo od 10. do 17. ure, od torka do četrtka pa od 8. do 17. ure. Uro začetka testiranj v torek bodo z ministrstva sporočili danes, pa tudi druge informacije.



Posameznik, ki se želi testirati, bo moral s sabo prinesti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. V mobilnem laboratoriju naj bi na uro lahko izvedli predvidoma 60 testov.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: