Evropske sankcije za beloruski hibridni napad

EU bo poskusila ustaviti hibridno agresijo Belorusije na meji z zaostritvijo sankcij. Njihov cilj bodo posamezniki in podjetja, ki so odgovorni za organizacijo prihoda ljudi na meje in pritiskanje nanje, naj gredo v EU.

Tako so zunanji ministri EU na bruseljskem zasedanju tlakovali pot že petemu svežnju sankcij. Prve, prepoved vstopa in zamrznitev premoženja, so bile uvedene lani jeseni v zvezi s potekom volitev in državno represijo nad protestniki, nevladnimi organizacijami in novinarji. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell pričakuje, da bodo sankcije učinkovite, saj prizadenejo ljudi. »Prizadenejo njihovo premoženje in možnost gibanja,« je povedal. Razširili so okvir za kaznovanje ljudi, letalskih družb in turističnih agencij, ki sodelujejo pri instrumentalizaciji migrantov za politične cilje.