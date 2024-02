Evropski parlament bo pogojno zažugal Vučiću

Evropski parlament bo v povezavi s hudimi kršitvami pravne države na volitvah pozval k prekinitvi financiranja Srbije iz blagajne EU, če srbske oblasti ne bodo pripravljene izvajati ključnih volilnih priporočil ali če bodo preiskave pokazale, da so neposredno vpletene v volilne goljufije.

To je zapisano v besedilu resolucije evropskega parlamenta o položaju v Srbiji, ki jo bodo izglasovali na plenarnem zasedanju jutri v Strasbourgu. Besedilo, ki smo ga pridobili, je že usklajeno med političnimi skupinami, zato niso več pričakovane bistvene spremembe v njem. Po neuradnih informacijah sta si za manj strogo besedilo prizadevali desnosredinska EPP in Levica.

Demonstracije po decembrskih volitvah v Beogradu. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Evropski poslanci bodo sicer izrazili obžalovanje, da so srbske parlamentarne in lokalne volitve 17. decembra 2023 odstopale od mednarodnih standardov in zavez Srbije k svobodnim in poštenim volitvam. Poslanci, ki so že bili na položaju, so »vztrajno in sistematično zlorabljali institucije in medije za pridobitev nepoštene in neupravičene prednosti«.

Organizirane migracije volivcev

Izrazili bodo tudi zaskrbljenost zaradi poročil o obsežnih in sistematičnih goljufijah, ki so ogrozile poštenost volitev. Zato bodo pozvali k neodvisni preiskavi nepravilnosti na volitvah. To bi izpeljali ugledni mednarodni pravni strokovnjaki in institucije. Posebno pozornost bi morali nameniti volitvam v skupščino mesta Beograd, predvsem glede obtožb o organiziranih migracijah volivcev na lokalni ravni.

Evropski parlament bo jutri izglasoval resolucijo o Srbiji. FOTO: Frederick Florin/AFP

Poslanci bodo podprli tudi hitro napotitev ad hoc misije za ugotavljanje dejstev v Srbijo, pri čemer naj bi sodeloval tudi evropski parlament. Evropsko komisijo bodo pozvali, naj sproži pobudo za napotitev strokovne misije v Srbijo, ki bi ocenila razmere na nedavnih volitvah in povolilno dogajanje. Tako bi omogočila prve pogoje za vzpostavitev potrebnega družbenega dialoga, ki bi vodil k povrnitvi zaupanja javnosti v institucije. Ocenila in obravnavala bi tudi sistemska vprašanja pravne države v Srbiji.

Brez reform se pristop EU oddaljuje

Poudarili bodo še svoje stališče, da bi se pristopna pogajanja s Srbijo lahko nadaljevala le, če bo država dosegla znaten napredek pri reformah, povezanih z EU, vključno s popolnim izvajanjem priporočil OVSE/ODIHR in Beneške komisije. Bruselj naj bi tudi takoj začel revizijo financiranja, zagotovljenega srbski vladi v okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III) in drugih finančnih instrumentov.

Obsodili bodo tudi napade srbskih uradnikov na opazovalce volitev, vključno s poslanci evropskega parlamenta. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je pred kratkim nekaj evropskih poslancev, med njimi je bil tudi Klemen Grošelj (Svoboda/Renew), označil za sovražnike Srbije.