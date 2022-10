Evropski parlament poziva k sankcijam proti Iranu zaradi zatiranja protestov

Evropski parlament je danes v resoluciji povzel razvoj dogodkov v Iranu po smrti iranske Kurdinje Mahse Amini in izbruhu protirežimskih protestov, ki so sledili njeni smrti. Pozval je k nepristranski preiskavi smrti, solidarnosti z iranskimi ženskami, omogočanju miroljubnih protestov in izpustitvi priprtih protestnikov.

»Parlament obsoja smrt Mahse Amini v Iranu in poziva k sankcijam EU proti njenim morilcem in tistim, ki so vpleteni v zatiranje uličnih protestov, ki so sledili. Poslanke in poslanci pozivajo tudi k neodvisni preiskavi njene tragične smrti,« so danes sporočili iz Evropskega parlamenta.

Policija je Mahso Amini aretirala 13. septembra, ker naj ne bi spoštovala strogih iranskih zakonov glede nošenja naglavne rute. Tri dni kasneje je umrla v bolnišnici v Teheranu, potem ko naj bi bila v priporu žrtev fizične zlorabe.

Evropski parlament je v resoluciji izrazil odločno podporo mirnemu protestnemu gibanju v Iranu, zlasti mladim ženskam, ki so v ospredju demonstracij, ter odločno obsodil nesorazmerno uporabo sile s strani iranskih varnostnih sil, ki je doslej povzročila že številne smrtne žrtve.

Poslanke in poslanci so pozvali tudi oblasti v državi, naj opustijo vse obtožbe zoper vsakogar, ki je bil zaprt izključno zaradi uveljavljanja svojih pravic do svobode izražanja, združevanja in mirnega zbiranja, pa tudi proti vsem drugim zagovornikom človekovih pravic.

Parlament je ob tem pozval Združene narode, zlasti Svet za človekove pravice, naj sproži preiskavo nedavnih dogodkov v Iranu. Poslanke in poslanci so pozvali države članice EU z diplomatsko prisotnostjo v državi, naj uskladijo svoje ukrepe za zaščito zagovornikov človekovih pravic, zlasti zagovornikov pravic žensk, in državljanov z dvojnim državljanstvom držav EU in Irana.