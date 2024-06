Evropski voditelji ob oddaji glasu opozarjajo na pomen volitev

Evropske volitve so v polnem zamahu. Volivci po skoraj vsej Evropski uniji lahko še danes oddajo svoj glas, s katerim bodo odločali o sestavi 720-članskega Evropskega parlamenta. Številni politiki in strankarski voditelji, med njimi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, so ob oddaji glasu poudarjali pomen volitev za prihodnost Evrope.

Ursula von der Leyen je danes oddala glas. FOTO: Michael Matthey/AFP

Predsednica komisije von der Leyen je davi oddala svoj glas na volišču blizu svojega doma v nemški zvezni deželi Spodnja Saška. Političarka iz desnosredinske Krščansko-demokratske unije (CDU) se je ob oddaji glasu zgolj nasmehnila fotografom, medtem ko izjav novinarjem ni dajala, poročajo tuje tiskovne agencije.

Je pa na svojem profilu na družbenem omrežju X zapisala: »Pokažimo moč naše demokracije. Naredimo Evropo, naš skupni dom, močnejšo kot kdaj koli prej.«

65-letna von der Leyen upa, da bo ostala na čelu Evropske komisije še drugi mandat. Njeno ime se sicer ne pojavlja na glasovnicah na evropskih volitvah, je pa v zadnjih tednih kot vodilna kandidatka Evropske ljudske stranke (EPP) vodila kampanjo širom Evrope.

Vodilni kandidat evropskih socialistov (S&D) Nicolas Schmit je danes glasoval v Luxembourgu, od koder evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice sicer prihaja. Volivce je na omrežju X pozval, naj gredo volit.

Glas na evropskih volitvah so oddali tudi vodilni kandidati iz drugih evropskih strank, med njimi liberalcev, zelenih in levice, kar so ovekovečili tudi s fotografijami na družbenem omrežju X. Terry Reintke iz Evropskih zelenih je zapisala, da te volitve »odločajo o naši skupni prihodnosti v Evropi«.

Danes volitve še v 21 državah

Volitve poslancev Evropskega parlamenta, ki so se začele v četrtek z glasovanjem na Nizozemskem in v minulih dneh nadaljevale še v nekaterih članicah, danes potekajo v 21 preostalih državah EU, vključno v Franciji in Nemčiji, ki kot najštevilčnejši državi prispevata tudi največ evropskih poslancev.

Tokratne evropske volitve bodo tudi pokazatelj, kakšen uspeh bodo na njih dosegle desničarske stranke v času, ko se EU sooča z nekaterimi ključnimi varnostnimi in gospodarskimi izzivi.

Španski premier Pedro Sanchez danes. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

Španski premier Pedro Sanchez je danes opozoril, da so evropske volitve ogromnega pomena za prihodnost Španije. Volivce je ob oddaji glasu v Madridu pozval, naj se odločijo, kakšno prihodnost želijo za Evropo - bodisi napredek ali nazadovanje.

Zadnje ankete so v Španiji kazale na tesen boj med vladajočimi socialisti in opozicijsko desnosredinsko Ljudsko stranko (PP).

Na Malti, kjer so glasovali v soboto, je vladajoča laburistična stranka danes razglasila zmago, pri čemer se je razlika napram opozicijski konservativni Nacionalistični stranki zmanjšala na med 15.000 in 20.000 glasov. Na evropskih volitvah pred petimi leti je znašala 42.500 glasov.

Premier Robert Abela je na televizijski postaji TVM dejal, da so laburisti osvojili največ glasov in si zagotovili »trdno zmago«, a hkrati menil, da se bo delež glasov njegove laburistične stranke zmanjšal, s čimer bi lahko ta v naslednjem sklicu Evropskega parlamenta imela tri namesto štirih poslancev.