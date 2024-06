Danes volitve 9 evropskih poslancev in izrekanje na 3 referendumih

Nekaj manj kot 1,7 milijona volilnih upravičencev bo danes odločalo, kdo bodo evropski poslanci iz Slovenije v naslednjih petih letih, ob tokratnih volitvah pa se bodo lahko izrekali o štirih vprašanjih na treh posvetovalnih referendumih.

Danes bo med 7. in 19. uro odprtih 2981 rednih volišč in 55 volišč za glasovanje izven okraja stalnega bivališča (t. i. omnia volišča), 31 volišč bo tudi na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v 27 državah. Do 19. ure bo veljal tudi volilni molk, ki se je začel v soboto opolnoči. Včeraj do 19. ure sta dežurni službi inšpektorata za notranje zadeve in generalne policijske uprave na telefonskih številkah 080 21 13 in 080 12 00 prejeli 14 obvestil o domnevnih kršitvah.

Za devet mandatov - Sloveniji jih je doslej pripadalo osem - se poteguje 11 list, ki so predlagale svoje kandidate: Gibanje Svoboda, SDS, Vesna, Desus in Dobra država, SLS, NSi, Levica, Zeleni Slovenije, SD, Resni.ca in Nič od tega. Volivci imajo možnost, da poleg liste označijo tudi konkretnega kandidata, ki mu namenjajo preferenčni glas.

Na prejšnjih volitvah leta 2019 je bila udeležba v Sloveniji 29-odstotna, med najnižjimi v sedemindvajseterici. Zadnje ankete so napovedale, da bi tokrat lahko bila višja, na kar naj bi nakazovala tudi udeležba na predčasnih volitvah. V torek, sredo in četrtek je glas že oddalo 3,7 odstotka upravičencev, leta 2019 pa jih je bilo 1,84 odstotka.

Prvi neuradni izidi bodo znani šele danes po 23. uri, ko se bodo zaprla še zadnja volišča v Italiji. Volitve za deseti sklic evropskega parlamenta so se sicer začele že v petek na Nizozemskem, v petek so potekale na Irskem, včeraj v Italiji, na Češkem, Slovaškem, v Latviji in na Malti, danes pa torej v večini članic. Skupaj bo približno 370 milijonov Evropejcev odločalo o tem, kdo bo zasedel 720 sedežev (15 več kot doslej) v Bruslju.

Dva imenika in pet glasovnic

Poleg evropskih volitev bodo danes potekali tudi trije posvetovalni referendumi, zato bosta na voliščih dva volilna imenika, vsak udeleženec pa bo prejel pet glasovnic.

Prebivalci se bodo izrekali o tem, ali so za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ali so za to, da se za volitve poslank in poslancev v državni zbor uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslanca (kot velja pri evropskih volitvah). Pri tretjem referendumu pa bodo odgovarjali na dve vprašanji, in sicer, ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in pridelovanje konoplje v medicinske namene ter ali naj dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo.

Po zaprtju volišč bodo morali volilni odbori naprej prešteti glasovnice za volitve, šele nato pa referendumske, neuradni rezultati bodo znani takoj, ko bodo preštete. Pričakovati je, da bo to kmalu po 21. uri.

Kaj bodo referendumi – ki sprašujejo po tem, ali naj se zadeve zakonsko uredijo in ne po konkretni obliki ureditve – prinesli? V nasprotju z zakonodajnim referendumom pri posvetovalnem ni določen kvorum veljavnosti. Kot je v zadnji odločbi spomnilo ustavno sodišče, gre za institut neposredne demokracije, ki ga je uvedel zakonodajalec ter je v pomoč pri odločanju in izvajanju njegovih pristojnosti. Izid nima pravnih učinkov in državnega zbora ne zavezuje, torej ga ni dolžan spoštovati.

»Morebitna sankcija za nespoštovanje je lahko le politična, zakonodajalec z neupoštevanjem referendumske volje lahko izgublja svojo legitimnost,« je opozorilo ustavno sodišče. Prav tako rezultat ne nalaga pravic ali obveznosti, te lahko ureja le zakon, če je sprejet na podlagi predhodnega referendumskega izida, o njem pa vseeno lahko poteka naknadni zakonodajni referendum in gre tudi v presojo na ustavno sodišče.