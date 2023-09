Feijóo ni dobil podpore za sestavo vlade

Prvi mož španske konservativne Ljudske stranke (PP) Alberto Núñez Feijóo danes po pričakovanjih ni dobil zadostne parlamentarne podpore za sestavo vlade. Podprlo ga je 172 od 350 poslancev, preostali so bili proti. Poleg 137 parlamentarcev iz vrst PP so zanj glasovali skrajno desni Vox (33 mandatov) ter Kanarska koalicija in Zveza navarskega ljudstva (obe imata po en mandat). Da bi kandidat prestal investituro, bi moral dobiti absolutno večino.

V petek bo na sporedu še eno glasovanje, kjer bo Feijóo potreboval več glasov »za« kot »proti«, a tudi v drugo, če ne bo velikega presenečenja, 62-letni politik ne more računati na pozitiven razplet. V tem primeru bo na potezi ponovno kralj Filip VI., ki bi se lahko že naslednji teden ponovno srečal s predstavniki parlamentarnih strank in na podlagi pogovorov mandat za sestavo vlade podelil vršilcu dolžnosti španskega premiera Pedru Sánchezu.

Vse od razglasitve rezultatov julijskih predčasnih volitev je bilo jasno, da ima socialist boljše možnosti za sestavo vlade kot zmagovalec Feijóo, a njegova pot do novega mandata vodi prek iskanja skupnega jezika s katalonskimi independentisti s stranko Junts per Catalunya (JxCat) na čelu, kjer ima glavno besedo ubežnik pred španskim pravosodjem Carles Puigdemont. Ti v zameno za svojih sedem glasov zahtevajo amnestijo za vse, proti katerim je bila vložena obtožnica v zvezi z nezakonitim referendumom in spodletelim poskusom neodvisnosti pred šestimi leti, kar je za mnoge Špance nesprejemljivo. V nedeljo je proti morebitni nameri socialistov v središču Madrida protestiralo več deset tisoč ljudi.

Kdaj bo razprava o investituri Pedra Sáncheza, še ni mogoče napovedati, toda v vsakem primeru mora do nje priti v dveh mesecih. Če v tem času Španija ne dobi nove vlade, bodo Španci – najverjetneje januarja – znova odšli na predčasne volitve.