Ponovitev Sánchezove vlade ali vnovič na volišča

Rezultate nedeljskih predčasnih volitev v Španiji bi lahko označili za izenačenje, ki ima za levico okus po zmagi in za desnico okus po porazu. Zakaj je tako, kakšno politično krajino so izrisale volilne skrinjice in kakšni so najverjetnejši politični scenariji v četrti največji članici Unije?