»Zelo me je strah skrajne desnice«

V nadaljevanju preberite:

Dobrih 37 milijonov Špancev danes na predčasnih parlamentarnih volitvah odloča o politični smeri, po kateri bo prihodnja štiri leta stopala četrta največja članica Evropske unije. V polarizirani in občasno precej agresivni kampanji sta se jasno izrisala dva koncepta oziroma bloka. Prvega sestavlja nekoliko posodobljena aktualna leva vlada med socialisti (PSOE) premiera Pedra Sáncheza in alianso progresivnih strank Sumar, drugega pa konservativna ljudska stranka (PP), ki bo pri morebitni sestavi vlade najverjetneje odvisna od homofobne, rasistične in protifeministične stranke Vox.

»Imam 67 let in videla sem že kar nekaj volitev. Nekoč so bili med kampanjo v ospredju predlogi posameznih strank, v zadnjem času pa je ta polna žaljenja in demagogije. Danes imamo stranke, za katere ne veš, za kaj se zavzemajo, edino, kar slišiš, je blatenje,« je na enem od volišč v madridski soseski Valdezarza za Delo ​poudarila Emilia. Kakor jo je bilo razumeti, pri odločanju med različnimi formacijami ni imela težav, s prvo koalicijsko vlado od začetka tranzicije, pravi, je bila več kot zadovoljna. »Vedno sem in vedno bom glasoval za levico. Desnica me sploh ne predstavlja.«