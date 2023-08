Sánchez prestal prvi test na poti do novega mandata

V nadaljevanju preberite:

Socialisti (PSOE) španskega premiera v odhodu Pedra Sáncheza so prestali prvi preizkus na poti do ponovitve manjšinske koalicijske vlade. Na ustanovni seji novega parlamenta, v katerem imata levi in desni blok enako število sedežev, je njihova kandidatka Francina Armengol zbrala dovolj podpore za prevzem položaja predsednice zakonodajnega telesa. Odločilnih je bilo sedem glasov desne stranke Junts per Catalunya (JxCat), radikalnega krila katalonskega independentizma, v rokah katerih je tudi morebitna vnovična izvolitev Sáncheza na položaj predsednika vlade.