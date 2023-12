Feldmaršal Sisi bo Egiptu vladal še naslednjih šest let

V nadaljevanju preberite:

Egiptovska volilna komisija je v ponedeljek sporočila, da je 69-letni Abdul Fatah al Sisi suvereno zmagal na predsedniških volitvah, ki so potekale med 10. in 12. decembrom. To seveda ni novica: da bo Sisi že tretjič zapored zmagal na egiptovskih predsedniških volitvah je bilo namreč znano vnaprej. In to ne le zato, ker v »konkurenci« ni bilo niti enega protikandidata, ki bi zanj pomenil vsaj manjšo grožnjo.