Egipt bo storil vse, da begunsko breme ne pade nanj

V nadaljevanju preberite:

Strahotna humanitarna katastrofa in človeška tragedija na območju Gaze ima močan odjek tudi v sosednjem Egiptu, kjer je razkorak med odzivom in delovanjem vojaške diktature pod vodstvom Abdela Fataha al Sisija na eni strani in odzivom prebivalstva na drugi strani vse globlji. Vse bolj pa se – tako iz Izraela kot iz Združenih držav – na Egipt, ki se nahaja v hudi gospodarski krizi, krepi zunanji pritisk, naj ta spremeni Sinajski polotok v veliko begunsko taborišče za Palestince.