Fotografije dneva (1. 3.)

Migranti poskušajo prečkati reko Rio Grande iz mesta Ciudad Juarez v mehišk izvezni državi Chihuahua v Mehiki. Predsednik ZDA Joe Biden in nekdanji predsednik Donald Trump sta danes obiskala mejo med ZDA in Mehiko v Teksasu, in sicer v mestih Brownsville oziroma Eagle Pass. Foto: Herika Martinez/Afp