Fotografije dneva (12. 8.)

Galerija

Maroški konjeniki streljajo iz pušk med predstavo v okviru letnega festivala Moussem v El Jadidiju. Festival je letno srečanje nomadskih ljudstev Sahare, ki združuje več kot 30 plemen iz Maroka in drugih delov SZ Afrike. Ta srečanja, ki so bila del kmetijskega in živinorejskega koledarja nomadov, so bila priložnost za združevanje, nakup, prodajo in izmenjavo živil in drugih izdelkov, organizacijo tekmovanj v vzreji kamel in konj, praznovanje porok in posvetovanje z zeliščarji. Moussem je vključeval tudi glasbene nastope, ljudsko petje, igre, pesniška tekmovanja in druga ustna izročila hasanskega naroda. Foto: Abdel Majid Bziouat/Afp