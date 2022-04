Fotografije dneva (15. 4.)

Odpri galerijo

Izraelske varnostne sile preprečujejo Palestincem, da bi vstopili v mošejo al Aksa in se udeležili petkove molitve. V spopadih med palestinskimi demonstranti in izraelsko policijo je bilo danes ranjenih več kot 100 ljudi. Izraelske sile so na okupiranem Zahodnem bregu v zadnjih dveh dneh ubile šest Palestincev, med njimi tudi 14-letnega fanta. Novo nasilje na zasedenih ozemljih je izbruhnilo po tem, ko je bilo v napadih v dveh tednih ubitih 14 Izraelcev. Foto: Hazem Bader/Afp