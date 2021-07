Fotografije dneva (16. 7.)

Odpri galerijo

Z vzhoda Belgije poročajo o najmanj štirih mrtvih. Vsa trupla so našli v okraju Verviers. Belgijske oblasti so prebivalce mesta Liege, ki živijo v bližini reke Meuse, pozvale, naj zapustijo domove ali se premaknejo v višja nadstropja. Gladina reke je narasla za meter in pol. FOTO: Bruno Fahy/Afp