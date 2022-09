Fotografije dneva (19. 9.)

Odpri galerijo

V uničeni policijski postaji v mestu Izjum na vzhodu Ukrajine je bilo najdenih kup potnih listov. V Kupjansku, Izumu in Balakljaji, mestih, ki so jih ukrajinske sile pred nekaj dnevi ponovno zavzele, prihajajo na dan zgodbe o prisilnih pridržanjih in mučenju s strani ruske vojske. Foto: Juan Barreto/Afp