Fotografije dneva (2. 2.)

Ženska se med snežno nevihto v New Yorku prebija čez zasnežene ovire na Time Squareu. Severovzhodno obalo ZDA in del Kanade je v ponedeljek zajel snežni vihar. Močno sneženje spremljajo sunki vetra s hitrostjo do 80 kilometrov na uro. FOTO: Angela Weiss/Afp