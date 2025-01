Fotografije dneva (20. 1.)

Galerija

Izraelska vlada je potrdila dogovor o prekinitvi ognja v Gazi in izmenjavi ujetnikov s Hamasom. V prvem nagovoru po sklenitvi dogovora o premirju je Netanjahu poudaril, da si Izrael pridržuje pravico nadaljevati vojno v Gazi, če bo to potrebno. Premirje je bilo sklenjeno ob podpori ameriškega predsednika Joeja Bidna in novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa. Foto: Omar Al-qattaa/Afp