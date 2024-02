Fotografije dneva (20. 2.)

Odpri galerijo

ZN je včeraj opozorila, da bi lahko v Gazi kmalu močno naraslo število umrlih otrok. Grozijo jim hudo pomanjkanje hrane, vse večja podhranjenost in hitro širjenje bolezni. V palestinski enklavi, kjer Izrael med trajajočo ofenzivo več kot štiri mesece močno omejuje dobavo humanitarne pomoči, sta čista pitna voda in hrana zelo redki, skoraj vsi mlajši otroci pa zbolevajo za nalezljivimi boleznimi, opozarjajo Unicef, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Svetovni program za hrano. Foto: Mohammed Abed/Afp