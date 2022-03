Fotografije dneva (25. 3.)

Odpri galerijo

V dražbeni hiši Christie's v Dubaju je na ogled velikanski diamant z vzdevkom »The Rock«. 228,31-karatni dragulj hruškaste oblike, ki so ga pred več kot 20 leti izkopali in obrusili v Južni Afriki, je največji beli diamant, ki je kdajkoli prišel na dražbo. Po Dubaju, kjer bo razstavljen od 26. do 29. marca, bo »The Rock« potoval v Tajpej, New York in Ženevo, kjer naj bi na dražbi 11. maja zanj iztržili do 30 milijonov dolarjev. Foto: Karim Sahib/Afp