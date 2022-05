Fotografije dneva (27. 5.)

Odpri galerijo

Oboževalci vampirjev so se se zbrali na območju opatije Whitby Abbey, na severovzhodu Anglije, po uspešnem poskusu postavitve Guinnessovega svetovnega rekorda za največje število vampirjev na enem mestu. Svetovni rekord je bil dosežen ob 125. obletnici prve objave Drakula, romana Brama Stokerja. Stoker je Whitby obiskal leta 1890, mesto in gotske ruševine opatije iz 13. stoletja pa so bile navdih za Drakulo. Trenutni rekord je 1039 vampirjev, ki so se leta 2011 zbrali v Doswellu v Virginiji v ZDA. Foto: Oli Scarff/Afp