Fotografije dneva (28. 1.)

Galerija

Dobrodošli na osupljivem kraju, ki se nahaja sredi očarljive pušlavske pokrajine v Savdski Arabiji. Maraya je največja zrcalna stavba na svetu in ponuja neprimerljivo kombinacijo arhitekturnega sijaja in naravne lepote. V nenavadni stavbi so vsestranski prostori za dogodke, preplavljeni z naravno svetlobo. Idealna je za konference, koncerte, poroke ali kulturna srečanja. Foto: Loic Venance/Afp