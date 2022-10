Fotografije dneva (28. 10.)

Odpri galerijo

Starejši par se objema in tolaži na klopci v frontnem mestu Bakhmut v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine. Mesto znano po rudnikih soli in vinogradih, že več mesecev napadajo ruske sile, ki so večinoma v defenzivi v drugih regijah po Ukrajini. Foto: Dimitar Dilkoff/Afp