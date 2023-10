Fotografije dneva (3. 10.)

Odpri galerijo

Migrantka in njen otrok se pred dežjem varujeta s kartonom v improviziranem zavetišču v Paso Canoas, približno 300 km južno od San Joseja, v Kostariki. V mesto Paso Canoas, glavni mejni prehod med Panamo in Kostariko, vsak dan prispe vse večji tok migrantov, ki so na poti v ZDA prečkali džunglo Darien. Foto: Ezequiel Becerra/Afp