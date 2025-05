Fotografije dneva (6. 5.)

Galerija

Med žrtvami zaradi pomanjkanja hrane in pitne vode so večinoma otroci, pa tudi bolni in starejši. V vladnem medijskem uradu v Gazi so mednarodno skupnost pozvali, naj pritisne na Izrael, da odpre meje in omogoči dostavo pomoči. Gaza je od 2. marca popolnoma pod izraelsko zaporo. Posnetki, ki jih je pridobila Al Džazira, so prikazovali dolge kolone tovornjakov z nujno pomočjo, ki so se v soboto kopičili na meji med Egiptom in Gazo, vrsta pa je segala mimo mesta Ariš, približno 45 kilometrov od mejnega prehoda v Rafi. Foto: Eyad Baba/Afp