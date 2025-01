Fotografije dneva (7. 1.)

Galerija

Na obrobju Los Angelesa ogenj ogroža približno 13.000 stavb. Gasilci se bojujejo z ognjem po hribih in gozdovih v bližini prestižnih sosesk, kot so Santa Monica, Venice Beach in Malibu. Prizadetih je že okoli 200.000 odjemalcev električne energije, poroča BBC. Požar je izbruhnil v soseski Pacific Palisades in se hitro razširil zaradi močnega vetra in dolgotrajne suše. Za zdaj se je razširil na približno 12 kvadratnih kilometrov velikem območju. FOTO: Josh Edelson/AFP