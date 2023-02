Fotografije dneva (9. 2.)

Odpri galerijo

Na jugu Čila divjajo številni obsežni gozdni požari, v katerih je doslej umrlo najmanj 23 ljudi. Ognjeni zublji so zajeli več tisoč hektarjev površin. Po navedbah notranjega ministrstva je aktivnih več kot 311 požarov, gašenje pa otežujeta huda vročina in suša. V požarih je bilo doslej poškodovanih skoraj tisoč ljudi, uničene ali poškodovane so številne hiše. Foto: Afp