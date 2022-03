Fotografije tedna

Odpri galerijo

Otrok čaka na evakuacijo iz mesta Irpin severno od Kijeva. Ruske sile so se 10. marca z oklepnimi vozili pripeljale na severovzhodni rob Kijeva in obkolile ukrajinsko prestolnico. Severozahodna predmestja Kijeva, kot sta Irpin in Buča, so že več kot teden dni podvržena obstreljevanju in bombardiranju, zaradi česar je prišlo do množične evakuacije. Foto: Aris Messinis/Afp