Fotografije tedna

Močan potres je hud udarec za Burmo, kjer se zaradi državljanske vojne že več let stopnjujejo politična, humanitarna in gospodarska kriza. Največ ljudi je umrlo v Mandalaju, drugem največjem mestu v državi, v katerem živi približno 1,7 milijona ljudi. To mesto namreč leži najbližje epicentru potresa z močjo 7,7, ki mu je v petek zgodaj popoldne sledil še popotresni sunek z magnitudo 6,7. Foto: Afp