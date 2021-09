Frančišek napol v šali pove krute resnice

V nadaljevanju preberite:

FOTO: Vincenzo Pinto/Reuters

Kritiki ne poznajo zavor

Nič naključnega ni bilo, nobene šale, pa tudi novice niso pricurljale na dan po skrivnih poteh. Ko je papež v Bratislavi v zaupnem pogovoru z brati jezuiti govoril o vatikanskih spletkah med svojim okrevanjem po operaciji na črevesju, se ni šalil, kakor so sprva oznanjali katoliški mediji.Nobena novica ni ušla iz zaupnega ozkega kroga povabljenih na srečanje.je hote in za najširšo svetovno in ne samo katoliško javnost opozoril, da v kuriji kujejo zarote in v predvolilni kampanji iščejo nekoga, ki bo barko spet popeljal v preteklost. Pošalil se je, da se v Cerkvi mnogi pripravljajo na trenutek njegove smrti, so pisale tiskovne agencije, ko je bil vrhovni poglavar Katoliške cerkve na obisku na Slovaškem. Nekateri viri so še dodali, da je novica o Bergoglievi šali na svoj račun pricurljala iz vrst jezuitov, s katerimi se je prvi jezuitski papež v zgodovini zaupno, za zaklenjenimi vrati, sestal v Bratislavi.Kmalu potem je pripoved o skoraj humornem prikazu dogajanja za obzidjem priobčilo jezuitsko rimsko glasilo Civiltà Cattolica. Objavili so, da ga je brat jezuit vprašal, kako je, Bergoglio pa je kratko odgovoril: »Še vedno sem živ, čeprav so si nekateri želeli, da bi bil mrtev.«Za vatikanskim obzidjem je med papeževim okrevanjem dva meseca vrelo, tako ugotavljajo zdaj, ko že resno preiskujejo, kaj se je dogajalo, kdo je pripravljal volilno kampanjo in za koga. Razširili so govorice, da ima papež raka, da mu ni več pomoči in morajo biti pripravljeni na najhujše. Biti pripravljen pa v cerkveni ustanovi pomeni imeti seznam tistih, ki so »papabili«, torej kandidati za novega papeža.»Vem, da je bilo celo nekaj srečanj med prelati, mislili so, da je z menoj slabše, kakor so jim rekli. Pripravljali so konklave. Pozor! Hvala bogu, jaz sem dobro.« Tako je papež zaupno rekel svojim jezuitskim sobratom v Bratislavi, potem so se besede znašle v jezuitskem glasilu.Nekateri rimski katoliški analitiki, ki so mu blizu, ocenjujejo, da je Frančišku jasno, da v nekaterih katoliških krogih, med prelati in tudi med verniki, ni priljubljen. Ne marajo ga, celo prenašajo ga ne. To še posebej velja za tradicionaliste, skrajne konservativce v rimski kuriji, pa tudi med tako imenovano skrajno levico, v katero uvrščajo opazen del nemške Katoliške cerkve. Oboji se trudijo vplivati na razprave o prihodnjem papežu, ki po mnenju »skrajne desnice« in »skrajne levice« nikakor ne sme biti tak, kakor je sedanji.Jorge Mario Bergoglio je »med svojimi« celo omenil, da ga grdo napadajo tudi nekatere katoliške televizije, nenehno ga kritizirajo, nobenih zavor ne poznajo. Osebno, kot grešnika, se me že lahko lotevajo, je omenil papež, Cerkev pa si tega ne zasluži, je vzkliknil, taki napadi so hudičevo delo. Nekaterim med kritiki sem to tudi osebno povedal, je v svojem krogu dejal Bergoglio.O duhovnikih, ki ga kritizirajo, je rekel, da je do njih največkrat usmiljen, celo papežu pa se občasno zgodi, da ga mine potrpljenje. Še posebej tedaj, ko trosijo kritike, pa pri tem niso pripravljeni na dialog. V takih razmerah ne morem storiti prav nič, je potožil Frančišek in oznanil, da so razmere za obzidjem hudo resne.Vrsta vprašanj je, o katerih vrhovni poglavar včasih težko najde somišljenike. Nekaterim gre na živce odnos do latinske maše, o kateri se v ustanovi nikakor ne zmorejo poenotiti. Tudi papežev predlog, da mora vsakdo, ki bi rad maševal po latinsko, vprašati za dovoljenje v Rimu, tradicionaliste posebej moti, še bolj pa njegova pripomba, naj se najprej naučijo maternega jezika in jezika svojih vernikov, svojih župljanov, potem pa terjajo latinščino.V prihodnjih dneh in tednih utegneta nove polemike sprožiti papežev odnos do pedofilov in njegovo mnenje, da se mora Cerkev opravičiti vsem žrtvam. Še nekoliko bolj gre v nos opravičilo žrtvam misijonarjev v Kanadi, ki so jih našli skrito zakopane okrog misijonov.Papež Bergoglio nasprotnikom, na katere zmeraj bolj odkrito pokaže s prstom, vsekakor sporoča, da je še živ in da se ne bo umaknil, kakor se je njegov predhodnik Ratzinger, ki so ga pritiski strli.