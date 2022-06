Francoščina, frangleščina, globalščina pod drobnogledom

V nadaljevanju preberite:

Jezik moramo negovati, ne packati po njem. Tudi anglicizmi so lahko kot madeži, ki jih kaže odpraviti, še preden se povsem zažro v družbeno tkivo. Zanje so sploh občutljivi v Franciji, kjer prav zdaj po nareku Francoske akademije preganjajo iz materinščine tuje besedje, povezano z videoigricami in avdiovizualijami. Pred tedni so pripravili cel seznam klenih domačih izrazov, v upanju, da se bo prijel.