Francoska letala, hrvaško nebo in srbska jeza

Ko sta ministra za obrambo Francije in Hrvaške, Florence Parly in Mario Banožić, ob navzočnosti francoskega predsednika Emmanuela Macrona in njegovega gostitelja v Zagrebu, premiera Andreja Plenkovića, podpisala približno milijardo evrov vredno pogodbo o hrvaškem nakupu dvanajstih rabljenih francoskih vojaških letal rafale, ni manjkalo vzhičenosti. V sosednji Srbiji pa so jezno dvignili obrvi in začeli pripravljati odgovor.