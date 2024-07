Francoska zveza zaradi rasističnega slavja Argentincev v uradno pritožbo

Nogometna zveza Francije (FFF) bo vložila uradno pritožbo pri Mednarodni nogometni zvezi zaradi rasizma in diskriminacije ob slavju Argentincev nad Kolumbijo (1:0) in osvojenem južnoameriškem nogometnem prvenstvu, predsednika FFF Philippa Dialla povzemajo agencije.

Zgodba ni nova in se vleče vse od SP 2022, ko so argentinski navijači peli pesmi, s katerimi so žalili temnopolte francoske nogometaše. Tokrat naj bi rasistične pesmi peli kar nogometaši argentinske reprezentance.

V javnosti se je pojavil video, ki ga je na instagramu objavil vezni igralec Argentine Enzo Fernandez. Ta jasno kaže, da tudi nogometaši na avtobusu pojejo rasistične pesmi, uperjene tudi proti Francozom, posebej Kylianu Mbappéju, poroča agencija AP.

Odzval se je že francoski nogometaš Wesley Fofana, ki je delil vsebino na svojih socialnih omrežjih in jo označil za »nebrzdan rasizem«.

Enzo Fernandez je sicer zdaj na omrežju X delil opravičilo za objavljen video: »Video vsebuje močno žaljiv jezik in ni opravičila zanj.«

Diallo je v prvem odzivu že ostro obsodil rasistične in diskriminatorne izjave

»Glede na težo teh šokantnih izjav, ki nasprotujejo vrednotam športa in človekovim pravicam, se je predsednik FFF odločil, da bo neposredno nagovoril svojega argentinskega kolega in vložil pritožbo na Fifi,« so zapisali na FFF. Diallo je v prvem odzivu že ostro obsodil rasistične in diskriminatorne izjave na račun francoskih reprezentantov.

Francoska ministrica za šport Amelie Oudea-Castera pa je na platformi X zapisala: »Usmiljenja vredno. Gre za dejanje, ki je nesprejemljivo, posebej, ko se ponavlja.«

Kot še pišejo pri AP, gre za iste pesmi, ki so jih pred dvema letoma pred finalom SP v Katarju med Argentino in Francijo (4:2 po enajstmetrovkah) peli argentinski navijači.

Predsednik Fife Gianni Infantino je poudaril ničelno toleranco Fife do rasizma in že maja oblikoval delovno skupino, ki bedi nad tovrstnimi ekscesi.