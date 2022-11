Francoske rakete za obrambo hrvaškega neba

V nadaljevanju preberite:

Hrvaška in Francija uresničujeta sporazum o strateškem sodelovanju, ki sta ga novembra lani v Zagrebu podpisala francoska ministrica za obrambo Florence Parly in hrvaški obrambni minister Mario Banožić, ob navzočnosti francoskega­ predsednika Emmanuela­ Macrona in njegovega gostitelja v Zagrebu, premiera ­Andreja Plenkovića.

Po podpisu približno milijardo evrov vredne pogodbe o nakupu dvanajstih rabljenih francoskih vojaških letal rafale je zdaj prišla na dan informacija, da bo Hrvaška od Francije kupila tudi sodoben sistem protiletalske obrambe, ki vključuje rakete kratkega in srednjega dosega mistral 3 in mica.

Hrvaška javnost se po tihem sprašuje, ali so tako bogati nakupi, vredni milijardo in nekaj sto milijonov evrov, nujni v času, ko državo pesti rekordna inflacija, cene divjajo v nebo, plače pa ostajajo skoraj zabetonirane pod evropskim povprečjem.