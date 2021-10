Francoski veleposlanik se po sporu o podmornicah vrača v Avstralijo

Francija je danes sporočila, da se njen veleposlanik vrača v Canberro. S tem država končuje diplomatski protest, ki je sledil odločitvi Avstralije o preklicu dogovora o nakupu francoskih podmornic, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Francoski veleposlanik Jean-Pierre Thebault je bil v domovino odpoklican 17. septembra, kmalu po odločitvi Avstralije, da bo prekinila več kot 50 milijard evrov vreden dogovor s Francijo o nakupu konvencionalnih francoskih podmornic in namesto tega izbrala ameriške jedrske podmornice. Odločitev je sprožila veliko jezo Francije.



Francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian je v parlamentu povedal, da veleposlanika zdaj čakata dve nalogi, in sicer da opredeli prihodnost odnosa z Avstralijo ter trdno zagovarja francoske interese.



Avstralska vlada se z odločitvijo Francije strinja, finančni minister Josh Frydenberg pa je dodal, da imata državi veliko skupnih interesov, ter izrazil upanje, da bosta lahko ponovno vzpostavili dober odnos, ki sta ga imeli pred sporom.



Francija je po napovedi Avstralije, ZDA in Združenega kraljestva o sklenitvi novega varnostnega zavezništva za sodelovanje v indijsko-pacifiški regiji (Aukus) odpoklicala tudi ameriškega veleposlanika Philippa Etienna, ki pa se je v ZDA vrnil že konec septembra.



Pozna vrnitev Thebaulta v Avstralijo sicer ni naključna, saj je bila Francija zgrožena zaradi skrivnega dogovora med trojico ne le zaradi velike finančne izgube, temveč ker po njihovem dejanje Avstralije predstavlja razpad pomembnega zavezništva, ki ga je Francija videla kot temelj svoje indijsko-pacifiške varnostne strategije, še navaja AFP.

