Napad na šolo v Gazi, ki je bila zatočišče: med mrtvimi tudi otroci

Iz Gaze, v kateri naj bi Izrael načrtoval še dodatno okrepitev ofenzive, zdravniki in uradniki civilne zaščite poročajo, da je v dveh ločenih izraelskih nočnih zračnih napadih umrlo najmanj 25 Palestincev, več kot 60 ljudi je ranjenih. BBC poroča, da so Izraelci napadli tudi šolo v osrednji Gazi, ki je nudila zatočišče razseljenim družinam. V šoli Fahmi Al-Jargawi je bilo nastanjenih več sto ljudi, beguncev iz mesta Beit Lahia, ki je tarča intenzivnih izraelskih vojaških napadov.

Otroci, sežgani do smrti

Predstavnik agencije za civilno zaščito v Gazi, ki jo vodi Hamas, je povedal, da so iz šole izvlekli 20 trupel, vključno z otroki, več trupel je bilo menda hudo opečenih. Dva razreda v šoli, ki so ju preuredili v bivalne prostore, so namreč zajeli plameni, piše BBC.

»Plameni so bili povsod. Na tleh sem videl zoglenela trupla,« je v telefonskem pogovoru za BBC povedal Rami Rafiq, prebivalec, ki živi nasproti šole. »Moj sin je omedlel, ko je videl grozljivi prizor.«

Lokalna poročila navajajo, da je med mrtvimi tudi Mohammad Al-Kasih, vodja preiskav pri Hamasovi policiji v severni Gazi, skupaj z ženo in otroki.

Izraelska vojska pa je ob napadu sporočila, da je »zadela ključne teroriste, ki so delovali v poveljniškem in nadzornem centru Hamasa in Islamskega džihada na območju, ki je prej služilo kot šola«. Dodali so, da so pred tem sprejeli številne ukrepe za zmanjšanje tveganja za civiliste, povzema STA.

Rdeči križ je sporočil, da sta bila v sobotnem napadu na njun dom v Han Junisu ubita dva njihova uslužbenca. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters

Svet za ameriško-islamske odnose (CAIR) je pozval ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj prisili Izrael k sprejetju premirja. »Dovolj. Benjamina Netanjahuja je treba ustaviti,« je zapisal CAIR v objavi na družbenem omrežju X. Dajte Stevu Witkoffu pooblastilo, da od Netanjahuja zahteva sprejetje dogovora o trajni prekinitvi ognja, ki bo za vedno končal genocid, osvobodil vse ujetnike na obeh straneh in omogočil neomejeno humanitarno pomoč Gazi.«

Izrael je sprožil vojno v Gazi kot odgovor na čezmejni napad Hamasa 7. oktobra 2023, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, 251 pa jih je bilo zajetih kot talcev. Od takrat je bilo v Gazi ubitih najmanj 53.939 ljudi, med njimi najmanj 16.500 otrok, po podatkih tamkajšnjega zdravstvenega ministrstva.

Pred tem so v izraelskem napadu rakete zadele hišo v središču Gaze, ubiti so bili štirje ljudje, so sporočili z zdravstvenega ministrstva, ki ga vodi Hamas.

Napad je bil usmerjen na šolo Fahmi Al-Jargawi v Gazi, kjer je bilo nastanjenih več sto razseljenih ljudi, ki so zbežali iz severnega mesta Beit Lahia, trenutno pod intenzivnim izraelskim vojaškim napadom. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters

Nezadostna humanitarna pomoč

Situacija v Gazi je kritična. Več kot 66.000 otrok trpi zaradi hude podhranjenosti, saj je izraelska blokada od marca do sredine maja preprečila vstop humanitarne pomoči. Čeprav je Izrael 18. maja dovolil omejen vstop pomoči, humanitarne organizacije opozarjajo, da te ni dovolj. Izraelski vojaški organ Cogat je v soboto zjutraj sporočil, da je od ponedeljka v Gazo vstopilo 388 tovornjakov s pomočjo. ZN pravijo, da je potrebne veliko več pomoči, in sicer od 500 do 600 tovornjakov na dan.

Tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pred kratkim pozval, da Gaza dobi le čajno žličko pomoči, potrebovala pa bi jo celo morje.

V nedeljo je odstopil izvršni direktor na novo ustanovljene nevladne organizacija Gaza Humanitarian Foundation (GHF) Jake Wood. Organizacija pod pokroviteljstvom ZDA, ki jo podpira Izrael, je poskušala s pomočjo zasebnih podjetij dostaviti pomoč v Gazo.

V odstopni izjavi je Wood dejal, da je postalo očitno, da načrti za vzpostavitev distribucijskih središč ne bodo izpolnjevali »humanitarnih načel« neodvisnosti in nevtralnosti. S tem je, kot navaja Al Džazira, zadal udarec načrtom ZDA in Izraela, da prevzameta dostavo pomoči na območju in uvedeta nov režim razdeljevanja hrane in drugih nujnih stvari.

Organizacija GHF je namreč nameravala, kot je poročala STA, v prvih 90 dneh delovanja razdeliti približno 300 milijonov obrokov hrane. Načrt Izraela in ZDA so kritizirali predstavniki ZN in organizacij pod njihovim okriljem. »Humanitarna pomoč ne sme biti politizirana ali militarizirana. (...) Pomoč je treba omogočiti takoj in brez zadržkov,« je pred dnevi dejal predstavnik Mednarodnega odbora Rdečega križa Steve Dorsey.