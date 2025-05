Izraelska častnika in vojak potrdili, da so Palestince uporabljali za živi ščit

V Gazi so danes zabeležili osem smrtnih žrtev izraelskih zračnih napadov na palestinsko enklavo. Več sto protestnikov se je medtem v soboto zbralo na ulicah Tel Aviva in pozvalo h končanju vojne v Gazi in osvoboditvi talcev, ki jih zadržuje palestinsko gibanje Hamas, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izraelska vojska je v zadnjih dneh okrepila operacije v Gazi. V soboto je izvedla napade na več kot 100 ciljev na tem območju, danes pa so palestinski reševalci zabeležili osem smrtnih žrtev in več ranjenih.

Po poročanju ameriške tiskovne agencije AP je več Palestincev obtožilo izraelsko vojsko, da jih uporablja kot živi ščit. Prakso sta potrdila tudi dva izraelska častnika in vojak. Pošiljali naj bi jih v stavbe in predore, kjer naj bi preverjali prisotnost palestinskih borcev ali eksploziva.

Izraelska vojska je v odzivu obtožbe zanikala. Zatrdila je, da vojakom strogo prepoveduje takšno ravnanje s civilisti.

Skupno število žrtev vojne pa se je povzpelo na 53.901 človeka. FOTO: Palestinian Civil Defence via Reuters

Več sto protestnikov se je medtem v soboto zbralo na ulicah Tel Aviva in pozvalo h končanju vojne v Gazi in osvoboditvi talcev, ki jih zadržuje palestinsko gibanje Hamas. Na območju Gaze naj bi se jih nahajalo še 58, živih pa naj bi bilo le še nekaj več kot 20.

Protestniki so bili kritični do izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in njegove odločitve, da odpokliče svojo pogajalsko skupino iz Katarja, kjer so potekali posredni pogovori med Izraelom in Hamasom o premirju.

Palestinsko ministrstvo za zdravje je v soboto sporočilo, da je bilo od 18. marca, ko je prenehala veljati prekinitev ognja, na tem območju ubitih najmanj 3.747 ljudi, skupno število žrtev vojne pa se je povzpelo na 53.901 človeka, večinoma civilistov.