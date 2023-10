Bolnišnice v Gazi tvegajo, da postanejo mrtvašnice

10.00 Brez elektrike, vode in goriva za Gazo, dokler talci niso osvobojeni

Izraelski minister za energijo Israel Katz pravi, da se obleganje Gaze ne bo končalo, dokler ne bodo izpuščeni izraelski talci.

V objavi na družbenem omrežju je Katz zapisal, da nobeno »električno stikalo ne bo vklopljeno, noben vodni hidrant ne bo odprt in noben tovornjak z gorivom ne bo vstopil«, dokler »ugrabljenci« ne bodo osvobojeni.

9.50 Bolnišnice v Gazi pokajo po šivih

Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) je opozoril, da se bodo bolnišnice v Gazi zaradi izpada električne energije spremenile v mrtvašnice, poroča BBC. Edina elektrarna na območju Gaze je v sredo prenehala delovati zaradi pomanjkanja goriva. To pomeni, da je Gaza – vključno z bolnišnicami – odvisna od generatorjev, ti pa potrebujejo sveže zaloge goriva.

Večina oskrbe z elektriko prihaja iz Izraela, ki je po napadu Hamasa prekinil z napajanjem Gaze.

»Človeška beda, ki jo povzroča ta eskalacija, je grozljiva in strani rotim, naj zmanjšata trpljenje civilistov,« poziva regionalni direktor ICRC za Bližnji in Srednji vzhod Fabrizio Carboni.

»Ker Gaza izgublja elektriko, bolnišnice izgubljajo elektriko, kar ogroža novorojenčke v inkubatorjih in starejše bolnike na kisiku. Dializa ledvic se ustavi in ​​ni mogoče narediti rentgena,« dodaja.

Carboni prav tako deli svoje strahove glede Izraelcev, ki so jih militanti Hamasa vzeli za talce in poziva k njihovi takojšnji izpustitvi.

9.45 Blinken pristal

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je pravkar prispel v Izrael.

Antony Blinken pristal v Izraelu. FOTO: Jacquelyn Martin/AFP

9.30 Izrael z novimi napadi na Gazo, Hamasove rakete nad Tel Aviv

Izrael nadaljuje raketno obstreljevanje območja Gaze, kjer naj bi od jutra potekal obsežen napad na cilje, povezane s palestinskim gibanjem Hamas. To je sporočilo, da je v odgovor izstrelilo rakete nad Tel Aviv. V osrednjem Izraelu na napade opozarjajo sirene.

Uničevanje Gaze se nadaljuje. FOTO: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Zračne sile izraelske vojske so sporočile, da so ponoči ubile višjega operativca Hamasa Mohameda Abuja Šamlo. V njegovi hiši naj bi gibanje tudi shranjevalo orožje za napade na Izrael, so še navedli po poročanju tujih tiskovnih agencij in medijev.

Hamas je medtem javil, da so izraelske sile ciljale civiliste v dveh begunskih taboriščih v Gazi, Al Šati in Džabalija, kjer naj bi umrlo veliko ljudi. V odgovor so nato brigade Ezedin al Kasam, oboroženo krilo Hamasa, izstrelile rakete na Tel Aviv, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo gibanje.

9.00 Hezbolah jih opazuje

Ljudi na severu Izraela, ob meji z Libanonom, je po tistem, ko so v ponedeljek skrajneži ubili tri izraelske vojake, vse bolj strah. Od Libanona jih ločuje visok siv betonski zid z opazovalnimi točkami Hezbolaha, navaja BBC.

Dim nad Gazo. FOTO: Mahmud Hams/AFP

Družinam, ki živijo na tem območju, je rečeno, naj ostanejo čim bliže zakloniščem proti bombam. Prazni avtobusi, parkirani ob cesti, kažejo, koliko vojakov je bilo v zadnjih nekaj dneh pripeljanih, da bi okrepili varnost ljudi ob meji – in se pripravili na morebitne nove poskuse napadov s severa.

8.40 Biden: Izrael mora spoštovati vojno pravo

Predsednik ZDA Joe Biden je v sredo pozval Izrael, naj v odzivu na napad skrajnega palestinskega gibanja Hamas spoštuje vojno pravo. Na srečanju s predstavniki judovske skupnosti v ZDA je dejal, da je tudi izraelskemu premieru Benjaminu Netanjahuju povedal, da je pomembno, da Izrael ob vsej jezi in razočaranju deluje v skladu s pravili.

8.30 Savdski princ in iranski predsednik o nujni enotnosti islamskega sveta

Iranski predsednik Ebrahim Raisi in savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman sta v sredo v telefonskem pogovoru po zaostritvi nasilja in spopadov v Izraelu in na območju Gaze poudarila potrebo po enotnosti islamskega sveta.

Ebrahim Raisi FOTO: Wana News Agency via Reuters

Gre za njun prvi neposredni stik, odkar so se odnosi med državama letos začeli izboljševati.

Hamas uživa podporo šiitskega Irana, ki je največji regionalni tekmec sunitske Savdske Arabije. Iran zanika vpletenost v napad Hamasa na Izrael, vendar pa so voditelji države napad pohvalili.

Savdska Arabija je pomembna zaščitnica interesov Palestincev in Rijad je že v soboto zahteval konec širitve spopadov, krivdo za napad pa pripisal izraelski politiki do Palestincev.

8.00 Do bunkerjev Hamasa pod Gazo civilisti nimajo dostopa

Jonathan Conricus, tiskovni predstavnik izraelske vojske, se je z najnovejšimi novicami z vojnega območja oglasil tudi danes.

Medtem ko se izraelski zračni napadi na Gazo nadaljujejo, pravi, njihova letala ciljajo na podzemno mrežo, ki jo je zgradil in poselil Hamas.

»Hamas je, odkar je prevzel nadzor pred skoraj 20 leti, zgradil mrežo predorov od mesta Gaza in pod mestom Gaza vse do Khan Yunisa in Rafe,« je povedal.

Po njegovem je treba o Gazi razmišljati v dveh plasteh – za civiliste in za Hamas.

»Zdaj poskušamo doseči to drugo plast, ki jo je zgradil Hamas,« pravi. »To niso bunkerji, do katerih bi imeli civilisti v Gazi dostop, ko Izrael napade,« dodaja.

7.15 V pričakovanju obiska iz ZDA

Antony Blinken, ameriški državni sekretar, naj bi čez nekaj ur pristal v Izraelu v znak solidarnosti z državo. V petek pa se bo srečal tudi s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom, sporočilo palestinskih oblasti povzema BBC. Palestinsko politično vodstvo je globoko razdeljeno med stranko Fatah Mahmuda Abasa na Zahodnem bregu in njene islamistične nasprotnike Hamas, ki nadzorujejo Gazo.

7.00 Pozivi po dostopu do humanitarne pomoči

Ogenj nad Izraelom FOTO: Thaier Al-sudani/Reuters

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v luči izraelske blokade v sredo pozval k neoviranemu dostopu humanitarne pomoči na območje Gaze, kjer se je število razseljenih povzpelo na 338.000. Izraelsko obstreljevanje je zahtevalo tudi nove smrtne žrtve, ki so jih doslej našteli že več kot 1200. Prav toliko je bilo ubitih v napadu Hamasa na Izrael.

Izrael je po silovitem napadu pripadnikov palestinskega gibanja Hamas na Izrael konec tedna v ponedeljek uvedel blokado Gaze, zaradi česar je območje odrezano od dobave elektrike, pa tudi hrane in vode.

Krepi se pritisk za vzpostavitev humanitarnih koridorjev, prek katerih bi se lahko tja stekali pomoč in zdravila, obenem pa bi Palestincem omogočili odhod z območja, kjer so bili mnogi domovi uničeni v izraelskih zračnih napadih.

Da je nujna dobava osnovnih življenjskih potrebščin, je v sredo opozoril tudi generalni sekretar ZN Guterres. »Takoj zdaj potrebujemo neoviran dostop humanitarne pomoči,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal v New Yorku. Ob verjetni izraelski ofenzivi na Gazo je pozval tudi k spoštovanju mednarodnega prava.

Na območju Gaze, gosto poseljene enklave z 2,3 milijona prebivalcev, je bilo od začetka novega vala spopadov in obstreljevanja razseljenih že več kot 338.000 ljudi, je sporočil Urad ZN za usklajevanje humanitarnih razmer (OCHA).

Naraslo je tudi število žrtev vse bolj intenzivnega izraelskega obstreljevanja, ki jih je po zadnjih podatkih palestinskega ministrstva za zdravje že več kot 1200. Na tisoče ljudi je ranjenih.

Tudi iz Izraela poročajo o 1200 smrtnih žrtvah Hamasovega napada na izraelsko ozemlje konec tedna. Najmanj sto ljudi so palestinski borci zajeli kot talce. Pozivom k njihovi takojšnji izpustitvi se je pridružil tudi Guterres.