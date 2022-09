Gepardi bodo znova osvajali divjino Indije

Iz Namibije so v Indijo prepeljali osem gepardov. Te velike mačke so nekoč ob boku tigrov že kraljevale v indijski divjini, a so jih leta 1952 dokončno iztrebili. Sedemdeset let kasneje skušajo napako popraviti.

Najhitrejše živali na svetu so v Indiji pripeljali ob 72. rojstnem dnevu indijskega predsednika Nerende Modija. Mesec dni bodo v karanteni, nato jih bodo izpustili v divjino v osrednjem delu države, in sicer v nacionalnem parku Kuno, ki leži okoli 320 kilometrov južno od New Delhija. Nacionalni park so izbrali zaradi ustreznega življenjskega prostora in obilnega plena. Čeprav so vnovična naseljevanja živali stalna praksa v zadnjih desetletjih, gre tokrat za prvi primer, da so veliko zver preselili iz enega kontinenta na drugega.

Geparde so odlovili v Namibiji. FOTO: Reuters

V Indiji se vnovične naselitve te velike mačke veselijo, kritiki pa opozarjajo, da se bodo afriški gepardi morda le s težavo prilagodili na novo okolje, v katerem živi tudi večje število leopardov. Vendar se organizatorji preselitve ne strinjajo. »Gepardi so zelo prilagodljivi,« je dejala Laurie Marker, ustanoviteljica namibijske zveze za ohranjanje geparda. V Indijo so pripeljali pet samic in tri samce, ki so stari od dve do pet let in pol, vsem bodo namestili sledilne ovratnice. Indijske oblasti se že dogovarjajo, da bi še 12 živali pripeljali iz Južne Afrike.

Najprej bodo v karanteni. FOTO: Reuters

V Indiji so nekoč živeli azijski gepardi, ki so jih v državi proglasili za izumrle leta 1952. Ta kritično ogrožena podvrsta gepardov, ki je nekoč živela ne le v Indiji, ampak tudi v drugih državah osrednje Azije in na Srednjem vzhodu, zdaj živi le še v Iranu, pa še tam je maloštevilčna. V Indiji so gepardi izumrli predvsem zaradi krčenja življenjskega prostora in prekomernega lova. Zadnje tri geparde naj bi ubil indijski princ Maharaja Ramanuj Pratap Singh Deo konec 40. let prejšnjega stoletja. V afriških savanah naj bi živelo še okoli 7000 gepardov, vrsta velja za ranljivo.