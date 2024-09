Ginekolog kljub obsodbi zaradi posilstva pacientke ostaja na delovnem mestu

Na Hrvaškem zadnje dni razburja primer ginekologa osiješkega kliničnega centra, ki pol leta po obsodbi zaradi posilstva pacientke še vedno dela kot ginekolog v tej zdravstveni ustanovi. Temu nasprotujejo tako združenja za pravice žensk kot številne pacientke, ogorčeni pa so tudi na ministrstvu za zdravje.

Županijsko sodišče v Osijeku je ginekologa obsodilo februarja. Sodba sicer še ni pravnomočna. Kljub temu še vedno dela na ginekološkem oddelku osiješkega kliničnega centra, so v sredo opozorili iz Hrvaškega združenja za zaščito pravic pacientov.

Skupaj z nekaterimi drugimi združenji in številnimi pacienti so pozvali hrvaško zdravniško zbornico, ministrstvo za zdravstvo in vodstvo KBC Osijek, da ginekologa do pravnomočnosti sodbe suspendirajo. Prepričani so namreč, da ne sodi v bolnišnico in da ne bi smel delati s pacienti.

Ogorčenje zaradi primera je v sredo izrazilo tudi ministrstvo za zdravje, kjer so dodali, da bi začasno odstranitev z delovnega mesta teoretično lahko naložilo le sodišče ali zdravniška zbornica.

»Prepričani pa smo, da tudi vsi zdravniki, ki so izrekli hipokratovo prisego, izražajo ogorčenje in nejevero nad omenjenim dogodkom,« so še sporočili z ministrstva in navedli pojasnilo, ki so ga prejeli od vodstva KBC Osijek.

To je po navedbah ministrstva izpostavilo, da je bil ginekolog nepravnomočno obsojen in da delo opravlja ob navzočnosti člana ekipe. Vsak, ki ni pravnomočno obsojen, po hrvaški zakonodaji velja za nedolžnega, zaposlenega pa brez pravnomočne sodbe ne morejo odstraniti z delovnega mesta, so dodali.