Aretiran ustanovitelj spletne strani, ki jo je uporabljal Dominique Pelicot

V Franciji so konec preteklega leta izrekli sodbo v enem najbolj razvpitih sodnih primerov, v katerem je bilo 50 moških obtoženih posilstva danes 72-letne Gisèle Pelicot, v srediču zločina pa je bil njen mož Dominique Pelicot, ki je ženo desetletja omamljal in neznance za spolno občevanje z njo novačil prek spletne strani.

72-letni Dominique Pelicot je bil za storjeno (med letoma 2011 in 2020 je Gisèle Pelicot 92-krat posililo 72 moških, njen soprog, ki ji je v hrano in pijačo vmešaval uspavalne tablete in tablete proti anksioznosti, pa je zlorabe snemal) obsojen na dve desetjetji let zapora, sedaj pa so francoske oblasti aretirale še 44-letnega Isaaca Steidla, ustanovitelja spletne strani Coco, na katero je za sklepanje dogovorov zahajal Pelicot, a tudi drugi kriminalci, vpleteni v več kot 23.000 kaznivih dejanj, med drugim posilstva, umore in pedofilijo.

Oblasti so spletno stran zaprle junija lani, omenjena pa je bila tudi v drugih kazenskih preiskavah; aprila lani je v bližini Dunkirka skupina mladih moških do smrti pretepla 22-letnega moškega, ki se je prav prek dotične spletne strani dogovoril za srečanje z dekletom, mlajšim od 18 let.

Po poročanju francoskih medijev je Steidl stran s pomočjo naložbe svojih staršev ustvaril leta 2003, kmalu po tem, ko je diplomiral kot računalniški inženir. Namenjena naj bi bila dogovorom za romantična srečanja, a je kaj hitro pritegnila pozornost preprodajalcev drog, pedofilov in spolnih prestopnikov. Po Pelicotovi aretaciji je bila stran prenesena na URL, registriran na Kanalskih otokih.

Policija je sporočila, da je v povezavi s spletno stranjo zamrznila 5 milijonov evrov na bančnih računih na Madžarskem, v Litvi, Nemčiji in na Nizozemskem. Steidl, ki se je rodil v južni Franciji, naj bi se leta 2023 odpovedal francoskemu državljanstvu in sprejel italijansko, živel pa naj bi v vzhodni Evropi.

Kot je poročal časnik Le Parisien, je Steidl sedaj zaslišan zaradi obtožb o »nezakonitem upravljanju spletne platforme kot del kriminalne združbe, kriminalne zarote in sostorilstva pri prekrških in kaznivih dejanjih, povezanih s hujšim pridobivanjem, distribucijo in izmenjavo pedofilskih posnetkov ter pranjem denarja«.