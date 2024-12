(KOMENTAR) Mala zmaga za »navadno« žensko, ogromna za družbo

Da ne bi bili spoznani za krive, je bilo tako rekoč nemogoče pričakovati. Na francoskem sojenju stoletja so 51 moških, med njimi Dominiqua Pelicota, ki je svojo soprogo Gisèle omamljeno ponujal drugim, da so jo posiljevali na njunem domu, spoznalo za krive. Dominique Pelicot je bil obsojen na 20 let zapora, preostali so dobili od tri do 15 let. Vojak, voznik avtobusa, bolničar …

Eden hujših vidikov te grozne zgodbe o materi, ženi in babici, ki jo je izkoristil bližnji, je dejstvo, da gre za povsem običajne moške. Na ulici bi se preprosto lahko zlili z množico, v ničemer niso podobni »hudiču«. Je v njih že od nekdaj tičala potreba po tem, da posilijo nezavestno žensko, ali jim je nekaj – kaj, torej? – služilo kot kratek stik?

Nekateri moški so na sojenju jokali in priznali krivdo, se opravičevali 72-letnici, ki so jo zlorabili, drugi so si točili kavo iz avtomata in se obnašali, kot da so sredi žgoče debate o neki postranski stvari. Večina jih je na sojenju zavrnilo obtožbe, da so posiljevalci. Nič presenetljivega ni v tem; človek pač težko sliši, ko mu v obraz vržejo nekaj slabega o njem.

To je bila ena od malih zmag te zgodbe – mediji smo po končanih sojenjih končno jasno ter brez olepševanja in strahu lahko nekoga poimenovali posiljevalec, ne zgolj osumljenec za kaznivo dejanje tega in tega ... Gisèle Pelicot je prihajala na sodišče z dvignjeno glavo, rekoč, da želi sram s sebe kot žrtve prenesti na storilce, in to ji je tudi uspelo. Glasno je začela o kulturi posilstva govoriti ne le vsa Francija, pač pa tudi druge države. Druga majhna zmaga za vse nas.

Ne bo dovolj, da ima Gisèle Pelicot za seboj podporo polovice sveta. FOTO: Alexandre Dimou/Reuters

Ni čudno, da je v trenutku postala feministična ikona, in ženske ji bomo večno hvaležne, ker je zmogla toliko moči, da je svojo stisko zaupala celotnemu svetu, ko je povsem zdravorazumsko presodila, da je to treba storiti. Da njena izkušnja presega intimo ene »navadne« ženske – navsezadnje je vedno tako. Vedno gre za eno navadno žensko.

A ne bo dovolj, da ima Gisèle Pelicot za seboj podporo polovice sveta. Ko bo druga polovica (naj vsak pri sebi prepozna, kam spada) ozavestila, v kako mačistično nestrpnem, nasilnem svetu živimo, in storila korak naprej – spremenila politike, poslala v pripor, javno obsodila –, bo to resničen uspeh.