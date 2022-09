Glasovanje kot vojno dejanje

Že sama zamisel o organiziranju referendumov o priključitvi ukrajinskega ozemlja Rusiji sredi vojne je cinizem in tudi rezultati ne bodo imeli nikakršne pravne veljave, je bil francoski predsednik Emmanuel Macron ogorčen že pred izvedbo glasovanja v Donecku, Lugansku, Zaporožju in Hersonu. Še pred današnjim nagovorom predsednika Vladimirja Putina in podpisom dokumentov v Moskvi so nezakonito priključitev omenjenih regij enako odločno zavrnili tudi voditelji Evropske unije.

Voditelji EU so obtožili Moskvo, da »ogroža svetovno varnost«. »Ne priznavamo in tudi nikoli ne bomo priznali nezakonitih 'referendumov', ki jih je Rusija organizirala kot izgovor za novo kršitev neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine, kakor tudi ne njihovih prirejenih in nezakonitih rezultatov.«

Kakor je v intervjuju za Delo (v celoti bo objavljen v ponedeljek) poudarila francoska politologinja Marie Mendras, profesorica na pariški Sciences Po, raziskovalka v CNRS in avtorica knjige Russian Politics, je »Vladimir Putin s svojim motenim umom upal, da nas bo to, da je zdaj aneksiral štiri regije, ki jih Rusija v resnici zaseda samo delno, ohromilo in Zahod ne bo več vojaško pomagal Ukrajini. Seveda se moti, kajti v nikakršnem psevdolegalizmu nismo več, on vendarle deluje kot vojni zločinec. Referendumi, ki jih je organiziral s silo, at gunpoint, kot rečemo v angleščini, so referendumi samo v narekovajih. Ni šlo za glasovanje, ampak za vojno dejanje.«

Da takšne aneksije ukrajinskih regij Rusiji ne bodo nikoli priznali, so se že dopoldne odzvali prav tako v Londonu. Premierka Liz Truss je v komunikéju izpostavila, kako ne bodo pustili Putinu, da bi surovo spreminjal mednarodne meje. Zato je treba narediti vse, da bo to nezakonito vojno izgubil. Da je aneksija pravno in politično brez vrednosti, se je, med prvimi, oglasila tudi Giorgia Meloni, pretendentka za italijanski premierski stolček.