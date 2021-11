Google je izgubil veliko bitko na sodišču EU glede globe v višini 2,42 milijarde evrov, ki mu jo je izrekala evropska komisija, češ da je zlorabljal prevladujoči položaj na trgu. Proti odločitvi sodišča v Luxembourgu se bo lahko pritožil.

Kaznovan je bil junija 2017, ker je svoji nakupovalni storitvi Shopping s prevladujočim položajem na trgu zagotavljal neupravičene prednosti. Med zadetki je bila postavljena višje kot konkurenčne storitve primerjave cen. To za potrošnika lahko pomeni, da nimajo enakega dostopa do ugodnejših ponudb. Ameriški spletni orjak je izpodbijal kazen na sodišču EU.

Škodljivi učinki na konkurenco

Sodišče je potrdilo protikonkurenčno ravnanje Googla, ko je na splošni strani z rezultati iskanja tekmece z algoritmom uvrščal nižje. Pritrdilo je tudi evropski komisiji pri ugotovitvi škodljivih učinkov na konkurenco. Googlova argumentacija povečanju učinkovitosti iskalnika sodnikov ni prepričala. Tudi višina kazni je po njihovem mnenju primerna.

Ravnanje Googla že po osnovni odločitvi Bruslja ni skladno s protimonopolnimi pravili EU, ker drugim podjetjem onemogoča inovativnost in konkuriranje na podlagi kakovosti. Sklicevali so se na dokaze, po katerih potrošniki veliko pogosteje kliknejo na rezultate, ki so vidnejši in so uvrščeni višje v Googlovih rezultatih iskanja.

Upad prometa tekmecev

Podjetja s prevladujočim položajem imajo posebno odgovornost, da svojega močnega položaja ne zlorabljajo z omejevanjem konkurence na trgu, so pisali v Bruslju. Evropska komisija je dokazovala, da se je Googlov položaj z zlorabami hitro krepil. Na drugi strani so konkurenčne storitve doživljale močan upad prometa.

Google je odločitvi Bruslja oporekal kot pravno, dejansko in gospodarsko napačni. Z razvrščanjem rezultatov niso hoteli dajati prednosti svoji storitvi, temveč izboljšati kakovost, so zatrjevali. Evropska komisija v očeh Googla ni dokazala, da je njegovo ravnanje znižalo promet drugih ali povečalo promet na njegovi storitvi primerjave cen.

Skupno za osem milijard glob

To je eden od treh postopkov, v katerih je evropska komisija Google kaznovala s skupno osmimi milijardami evrov. Leta 2018 so mu naložili 4,34 milijarde evrov za nezakonite prakse v zvezi z mobilnimi napravami s sistemom Android za okrepitev prevladujočega položaja Googlovega iskalnika. Leta 2019 so oglobili Google z 1,49 milijarde evrov zaradi zlorabe spletnega oglaševanja z vsiljevanjem omejitev za konkurenco.

Alphabet, matična družba Googla, je imel zgolj v drugem četrtletju letošnjega leta za 16 milijard evrov dobička.