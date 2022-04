Gospodar Srbije je znova dobil opozicijo

V nadaljevanju preberite:

Aleksandar Vučić bo še pet let predsednik Srbije, njegovi poslanci so dobili 120 sedežev v 250-članskem parlamentu in bodo v nasprotju s prejšnjim mandatom potrebovali partnerja za sestavo koalicije. Po bojkotu prejšnjih volitev bodo vladajoči koaliciji v novem mandatu nasproti stali tudi opozicijski poslanci.