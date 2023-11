Govorice o premirju med Izraelom in Hamasom

Predstavnica sveta za nacionalno varnost ameriškega predsednika Joeja Bidna je sinoči zanikala časopisno poročilo, da sta Izrael in Hamas tik pred razglasitvijo premirja. »Nismo še dosegli dogovora, a trdo delamo na tem,« je na družbenem omrežju X zapisala Adrienne Watson. Washington Post je poročal, da naj bi v petih dneh premirja vsak dan na svobodo spustili del od 239 ljudi, ki jih je Hamas po grozljivih napadih na civilno prebivalstvo v Izraelu zadržal za talce. Premirje naj bi omogočilo tudi več človekoljubne pomoči Palestincem, ki trpijo zaradi izraelskega vojaškega maščevanja.

Dva talca je izraelska vojska našla mrtva med zavzemanjem bolnice Al Šifa, v bližini katere so odkrili tudi vhode v razvejano omrežje tunelov, zgrajenih v skoraj dveh desetletjih Hamasove vladavine v Gazi. Skrajni skupini očitajo uporabo lastnega prebivalstva za žive ščite, izraelsko uničevanje tunelov in teroristov v njih pa bi zelo verjetno ogrozilo tudi talce. Ameriški predsednik Biden se je pred tem pogovarjal z emirjem šejkom Hamadom bin Kalifo al Tanijem iz Katarja, kjer živijo številni voditelji Hamasa.

Biden je v Washington Postu tudi sam objavil mnenje o svetu na točki preloma ter s krizami v Evropi in na Bližnjem vzhodu, ki bodo odločile o življenju prihodnjih generacij. V članku z naslovom »ZDA ne bodo popustile pred izzivi Putina in Hamasa« je demokratski prvak zagotovil onemogočanje Hamasovega čistega zla in svoja prizadevanja, da bodo Izraelci in Palestinci nekega dne v miru živeli drug ob drugem, »z dvema državama za dve ljudstvi«.

»Bomo Vladimirja Putina poklicali na odgovornost za njegovo agresijo, tako da bodo lahko Ukrajinci živeli v svobodi, Evropa pa bo ostala sidro globalnega miru in varnosti?« Po prepričanju ameriškega predsednika hočeta Putin in Hamas z zemljevida zbrisati sosednji demokraciji in oba upata na razpad območne stabilnosti in integracije. »Amerika tega ne more dovoliti in ne bo. Gre za interese naše nacionalne varnosti in za dobro vsega sveta.«

ZDA so po Bidnovem mnenju bistvena država, ki skupaj z zavezniki in partnerji stoji proti agresorjem in ustvarja napredek k svetlejši, mirnejši prihodnosti. Spomnil je na lekcije dvajsetega stoletja, da agresije v Evropi ne izginejo same od sebe, zato je zavezanost Ukrajini investiranje v ameriško varnost. »Preprečuje večji jutrišnji konflikt.« ZDA pri tem niso same, sodeluje več kot petdeset držav, zgradili so močnejši in bolj združeni Nato. Ob boku jim stojijo azijski zavezniki, razumejo tesno povezanost stabilnosti Evrope in Indo-pacifiškega območja.

»Iz zgodovine vemo, da lahko konflikti na Bližnjem vzhodu prinesejo posledice vsemu svetu,« je v časopisu Washington Post zapisal predsednik ZDA. Zagotovil je trdno podporo prebivalcem Izraela v obrambi pred morilskim Hamasom. »V času tega pisanja jaz in moj team delamo vse, kar lahko za izpustitev talcev.« Palestinci si po njegovem prepričanju zaslužijo svojo državo in prihodnost brez Hamasa. Tudi sam pravi, da ga boli srce ob podobah smrti in uničenja v Gazi, palestinskih otrok, ki jočejo za svojimi starši. Njegov cilj ni le ustavitev vojne za danes, treba bi jo bilo končati enkrat za vselej.

Z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem sta se še pred Hamasovimi pokoli pogovarjala o pomoči Izraelu in palestinskim ozemljem k večji integraciji v širši Bližnji vzhod. To je tudi ideja v ozadju inovativnega gospodarskega koridorja od Indije do Evrope prek Združenih arabskih emiratov, Savdske Arabije, Jordanije in Izraela, predstavljene septembra na vrhu G 20. »To je prihodnost, v kateri ni prostora za Hamasovo nasilje in sovraštvo.« Dolgoročno varnost tako Izraelcev kot palestinskega ljudstva lahko zagotovi le rešitev dveh držav v svobodi, priložnostih in dostojanstvu. Gaza ne sme nikoli več postati platforma za terorizem, z Zahodnim bregom se mora združiti pod tamkajšnjo palestinsko oblastjo. ZDA delujejo tudi proti širitvi konflikta, je poudaril predsednik Biden, ter hkrati obsodil antisemitizem, islamofobijo ter vse druge oblike sovraštva in predsodkov. doma v ZDA